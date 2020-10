Consuelo Duval pensó en la muerte cuando dio positivo a COVID-19: “Que bonita vida tuve”

Para la conductora, padecer Coronavirus significó un gran aprendizaje de vida, pero también llegó a pensar que moriría

Para Consuelo Duval, el COVID-19 era una enfermedad a la que le tenía terror, sin embargo, la alcanzó dejándola paralizada por un rato, así lo confesó durante un encuentro con los medios de comunicación durante su regreso a Televisa, en donde actualmente graba el programa ‘¿Quién es la máscara?’.

Con el mejor ánimo y entre risas, la conductora compartió algunos detalles de su convalecencia luego de que le fue detectado Coronavirus durante las últimas semanas del pasado mes de septiembre.

Y es que, en cuando le entregaron los resultados, fue informada que le detectaron una carga viral muy alta, lo que originó que sintiera miedo de lo que le pudiera pasar. “Todo mi cuerpo se quedó paralizado, yo le pedía a mi cuerpo que me defendiera que no me dejara solita“, reveló.

Una de las noches más complicadas que vivió la estrella de la ‘Familia P. Luche’, fue cuando sintió los primeros síntomas debido a que el virus se alojó en el cerebro:

“Estaba muy pendiente de qué sentía. El virus elige en donde alojarse, y a mí se me alojó en el cerebro, entonces sentía en las noches como luces estrambóticas, cuando cerraba los ojos y luego los abría y lo único que me acuerdo es que una de las noches yo me abracé a mí y dije vamos a salir de esta“, confesó ante las cámaras del periodista Eden Dorantes.

Entre lágrimas, Consuelo reveló que hizo una promesa a su cuerpo, aunque poco después reveló que no la está cumpliendo del todo: “Voy a salir de esta, cuerpo no me falles, ya no voy a fumar, ya no voy a comer porquerías“.

Padecer esta enfermedad, sin duda fue una gran lección de vida para la conductora, pues le enseñó a quererse y valorarse más, pero por extraño que parezca, aseguró que a la semana de recibir los resultados positivos se enamoró del “bicho” como ella lo llama. Asimismo, aseguró que lo peor que pasó fueron dolores de cabeza, ataques de ansiedad, angustia, se me hundía la panza y eso me provocaba escalofríos.

Pero no todo fue positivo durante su padecimiento, pues por un momento llegó a pensar en la muerte:

“Dije que bonita vida tuve, si ya es mi tiempo que bonito lo que logré, que padre que mis hijos hayan tenido una mamá tan fregona que los sacó adelante y si ya es mi momento lo hice bien, me sentí orgullosa de eso“, dijo Duval.

Aunque por fortuna salió bien librada de esta prueba, reveló que ya se había preparado con un testamento desde que inició el confinamiento en México:

“Todo, lo hice antes (el testamento) desde que nos pusimos en riesgo dije: ‘Si me agarra el bicho y me lleva a los brazos de papá Dios, mi testamento’. Todo lo puse en orden, a la gente que amo le hice saber cuánto la amo y ya, pero aquí estoy“, finalizó.