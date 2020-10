Gomita se defiende y manda contundente mensaje a quienes la critican

Cansada de recibir ataques, la sensual payasita decidió revelar el motivo por el que comparte sensuales fotografías dentro de su perfil social

Gomita vuelve a dar de qué hablar tras publicar una serie de fotografías con las que presumió su belleza dentro de su perfil oficial de Instagram, sin embargo, fue víctima de fuertes críticas, por lo que esta vez no se quedó callada y mandó un contundente mensaje a sus detractores.

Aunque continuamente recibe comentarios negativos, la sexy payasita no había expresado su enojo como lo hizo recientemente. Y es que, cansada de recibir críticas dentro de una serie de fotografías que compartió hace unos días, decidió publicar un texto en el que reveló el motivo por el que sube sensuales fotografías a su perfil social, asegurando que jamás ha mostrado fotos pensando en que tengan que agradarle a toda la gente, pues lo que a ella le importa es sentirse bien consigo misma y presumir lo que más le agrada de su persona.

“Yo decido compartirla porque a mí me gusta, me interesa agradarme yo y lo único que veo es una mujer hermosa, con tanta fortaleza para aguantar sus malos comentarios y que esa mujer que critican tanto les desea todo el amor del mundo y agradece que se tomen el tiempo de venir y poner un comentario tanto bueno como malo“, escribió la conductora.

Contrario a los señalamientos que continuamente recibe, esta vez Araceli Ordaz mandó un amoroso mensaje a los hombres y mujeres que visitan sus redes sociales con el fin de encontrar sus defectos:

“Lo he dicho mil veces y jamás he negado nada, pero creo les falta bastante amor en su corazón para que en vez de ver defectos vean virtudes. Es increíble ver a tanta mujer y hombre expresándose tan mal de mi persona cuando no tienen el gusto de conocerme“, señaló.

Finalmente, compartió una reflexión que le ha dejado su experiencia dentro del mundo del espectáculo y las redes sociales:

“Solo les digo con todo mi amor que entiendan que somos espejos, algo que te choca en mí, te checa en ti, pero no lo has aceptado. Te puedo decir que, aunque no te conozco creo que eres una persona increíble, hermosa y valiosa“, es lo que se lee en el mensaje que hasta el momento ha recibido más de 52 mil corazones rojos y miles de comentarios de apoyo por parte de sus fieles admiradores.