Mujer entrega $32,000 dólares a trabajador de McDonald’s que pagó su comida porque ella olvidó su bolso

Esta es una demostración como el ser generoso con los demás puede hacerte llegar más lejos

Una mujer ha recaudado más de $32,000 dólares para un amable empleado de McDonald’s que pagó su pedido después de darse cuenta de que ella había olvidado su bolso en casa.

Brittany Reed, de Waynesville, Ohio, publicó en Facebook lo sucedido. Contó cómo Wyatt Jones no dudó en cubrir el coste de su pedido, algo que la emocionó profundamente.

“Pasé por la ventanilla para el auto, pedí comida, mis tres niños iban llorando por una razón u otra. Cuando fui a pagar me di cuenta de que había dejado mi cartera en casa. Casi lloro”, contó a Sunny Skyz.

El empleado supo ver que la madre estaba al borde del llanto, así que pasó su propia tarjeta y lo pagó.

Después de que su publicación se volviera viral, Reed decidió que quería hacer algo más por el generoso adolescente. Se puso en contacto con su madre, quien dijo que está trabajando en McDonald’s para comprar un automóvil.

Entonces, Reed decidió lanza una página de GoFundMe para ayudarle.

“¡Hola! Mi nombre es Brittany Reed. Recientemente compartí una publicación en Facebook acerca de cómo este joven EXTREMADAMENTE amable que trabajaba en McDonalds en mi ciudad natal de Waynesville, Ohio, pagó mi comida cuando me di cuenta de que había olvidado mi bolso.

Hemos creado este Go Fund Me porque descubrimos que él está trabajando en McDonald’s para ahorrar para comprar un automóvil, quiero ayudarle y mostrarle el mismo tipo de amabilidad que él me demostró a mí “, decía la página de donaciones.

En menos de una semana, la campaña recaudó más de $ 32,000 para Wyatt.