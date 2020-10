Por qué NO deberías comprar verduras ni frutas enlatadas

Hay una sustancia que se pone en las latas que podría tener efectos negativos en la salud

El bisfenol A es un estrógeno sintético que se encuentra en los recubrimientos de los alimentos enlatados, incluidos los frijoles, verduras y sopas. Si bien muchas empresas han dejado de utilizar el bisfenol en los recubrimientos de sus latas, todavía hay muchas otras que sí lo usan, según se informó en Eat This, Not That!

De acuerdo con la Clínica Mayo, el bisfenol A puede tener efectos negativos sobre la salud del cerebro y la próstata de fetos, bebés y niños. También puede afectar el comportamiento de los niños. Además, hay investigaciones que sugieren una posible relación entre el bisfenol y el aumento de la presión arterial.

Otro aspecto negativo de la comida enlatada es que el público no tiene forma de saber qué alimentos enlatados tienen recubrimientos a base de bisfenol, ya que no se indica en la etiqueta.

Además del bisfenol A, la mayoría de las verduras enlatadas tienen exceso de sal, jarabe de maíz, aceites procesados y conservantes.

En el caso de las frutas enlatadas, estas suelen estar llenas de almíbar, la cual puede tener más de 20 gramos de azúcar por lata. Además, la fruta pelada carece de fibra y el contenido de vitaminas puede disminuir por el proceso de enlatado.

En este caso, lo mejor es comprar fruta congelada, ya que esta se suele congelar en su punto máximo, cuando tiene la mayor cantidad de nutrientes.

