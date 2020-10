“No está fuera de peligro”: la confusión por el cruce de mensaje sobre la salud de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está bien, pero que los próximos días serán “la verdadera prueba”.

Así lo expresó en un video compartido este sábado en Twitter, al final de una jornada de confusión por informaciones discrepantes sobre su estado de salud.

Trump anunció el jueves que dio positivo en la prueba de covid-19 y el viernes fue hospitalizado en el centro médico militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland.

En el mensaje de cuatro minutos, Trump dio las gracias al equipo sanitario del hospital y a todas las personas, de Estados Unidos y otros países, que le han hecho llegar mensajes de apoyo.

“Vine aquí, no me sentía tan bien, estoy mucho mejor ahora“, dijo.

“Los próximos días imagino que serán la verdadera prueba. Veremos qué pasa en ese par de días”, añadió.

El presidente dijo que quiere volver a la campaña para las elecciones del 3 de noviembre, en las que tiene como oponente al demócrata Joe Biden.

En esa misma línea de “cautela optimista”, el médico presidencial, Sean Conely, dijo en la noche del sábado que Trump hizo un “progreso sustancial desde el diagnóstico”.

“Aunque todavía no está fuera de peligro, el equipo permanece cautelosamente optimista” sobre el estado de salud del presidente.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, explicó que, el viernes, Trump tuvo fiebre y su nivel de oxígeno en sangre bajó rápidamente.

Estas informaciones se producen después de que distintas autoridades ofrecieran versiones contradictorias sobre la situación a lo largo del sábado.

Anthony Zurcher, periodista de la BBC en Estados Unidos

Uno podría imaginar que el propósito de la conferencia de prensa del equipo médico de la Casa Blanca de este sábado por la mañana buscaba asegurar a la población que al presidente Trump se encuentra bien y que los principales expertos del país están al tanto de su situación.

Sin embargo, lo que se hizo fue crear más confusión.

Sean Conley, el médico presidencial, inicialmente sostuvo que el mandatario fue diagnosticado positivo “hace 72 horas”. Eso vendría a ser el miércoles por la mañana, antes de que el presidente viajara a Minnesota para un evento de campaña y antes de volar a Nueva Jersey para una actividad de recaudación de fondos el jueves.

También significa que el diagnóstico se produjo más de 36 horas antes de que el presidente revelara su contagio de coronavirus al mundo en un tuit en la noche de ese jueves.

Y la línea de tiempo se enturbió todavía más por la revelación de que el presidente recibió un tratamiento antiviral 48 horas antes del anuncio de que dio positivo.

Conley trató de brindar una imagen positiva de la condición médica actual del presidente, aunque se mostró reticente a comentar sobre si Trump llegó a recibir oxígeno para ayudarlo a respirar.

Y por si fuera poco, minutos después de que concluyera esa conferencia de prensa, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, mostró un tono muy diferente y afirmó a la prensa reunida que “los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán vitales en términos de su cuidado”.

Es importante que la Casa Blanca se comunique claramente con el pueblo estadounidense y con el mundo en general, donde aliados y adversarios del país observan de cerca lo que sucede.

Este no es solo un problema de salud para el presidente, es un problema de seguridad para todo el país.

En estos días, Trump ha recibido dosis de anticuerpos monoclonales y del fármaco antiviral remdesivir como parte de su tratamiento.

El coctel de anticuerpos monoclonales administrado a Trump está destinado a reducir los efectos del virus y puede acelerar la recuperación, señala la compañía privada Regeneron, que fue contactada por la Casa Blanca para la terapia.

Si bien no existen tratamientos aprobados por la Organización Mundial de Salud para la covid-19, el protocolo sanitario brindado a Trump es uno de los candidatos más prometedores, de acuerdo a lo que señalan médicos estadounidenses.

Mientras que el remdesivir fue señalado como uno de los pocos medicamentos que demostró ser eficaz en la lucha contra el coronavirus.

Actúa atacando una enzima que el virus necesita para replicarse dentro de nuestras células y puede reducir el período de recuperación de la infección.

La Casa Blanca informó que no está contemplada ninguna transferencia de mandato hacia el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

“El presidente sigue al mando”, sostuvo la directora de comunicaciones Alyssa Farah.

Walter Reed, en las afueras de Washington DC, es uno de los hospitales militares más grandes y prestigiosos de Estados Unidos.

Es el centro médico al que suelen acudir los presidentes estadounidenses para su revisión anual.

El candidato demócrata Joe Biden expresó su deseo de una “rápida recuperación” para Trump y su esposa.

El postulante opositor, quien dio negativo en una reciente prueba de coronavirus, afirmó que el contagio del presidente debe servir como un recordatorio.

“Usen máscaras, mantengan el distanciamiento social y lávense las manos”, afirmó.

This cannot be a partisan moment.

It must be an American moment.

We have to come together as a nation.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020