El hijo de William Levy sufrió un accidente y fue operado de emergencia

Ya se encuentra recuperándose Christopher Levy el hijo mayor de nuestro querido #WilliamLevy después de sufrir un accidente al volcarse en un carro de golf hoy en la tarde en Weston, Florida. El joven fue transportado en helicóptero al hospital y ya salió bien de una cirugía a la cual fue sometido. Nuestras oraciones por la pronta recuperación de Christopher y toda nuestra solidaridad con Willy y Elizabeth 🙏🙏🙏🙏🙏🙏