La trágica historia de abortos, partos prematuros y cáncer que ha llevado a Carmen Salinas a perder a su familia

A la actriz solo le sobrevive su hija María Eugenia y su nieta Marisol

Carmen Salinas llega a los 81 años marcada por la polémica. Se ha convertido en una de las actrices con más controversias en la escena del espectáculo en México. Sin embargo, la artista también ha estado marcada por momentos trágicos en su vida.

Fue desde la edad de 16 años cuando la intérprete se casó con el músico mexicano Pedro Plascencia Ramírez. Desgraciadamente, y por la edad que tenía, Carmelita no logró concebir a su primer hijo pues sufrió cinco abortos de bebés con tres meses de gestación, aseguró ella misma en entrevista con Estrella TV durante 2011.

A pesar de que logró dar a luz a tres, dos varones y una mujer, Carmen Salinas perdió a uno de ellos en brazos, cuando este nació a los siete meses de haberse engendrado.

“Se me murió mi bebé sietemesino, aquí lo tenía en mis manos vivo, en mi casa. Yo le corté el cordón umbilical y decía ‘tráeme botellas de agua caliente’, pero lo que yo no sabía era que tenía que sacarle las flemas y yo lo vi morir, a mi bebé”, explicó hace tiempo para reporteros de Telemundo.

Durante los años 90 otra noticia sacudió el seno de la familia Plascencia Salinas: su hijo mayor fue diagnosticado con cáncer terminal.

“Recuerdo bien que fue un martes del 93 cuando escuché esas horribles palabras del doctor: ‘Le tengo malas noticias, Pedrito tiene cáncer en los pulmones’”, aseguró la primera actriz para El Universal. Pedro Plascencia Jr. falleció en 1994.

Además de su hijo, sus dos hermanos Sergio y Elena, sus padres y su sobrina Carmen Salinas Videgaray también han enfermado del padecimiento que se ha llevado a varios integrantes de su familia.

“Al morir él ya no pude hacer las imitaciones (ella era comediante). Las enterré junto con él. Empezaba a hacer una imitación y se me hacía un nudo en la garganta, ya no me salía la voz y empezaba a llorar. ¡Ya no quise hacerlas!”, confesó la también comediante para el periódico La Jornada.

Actualmente a Carmen Salinas le sobrevive su hija María Eugenia quien dio a luz a su nieta Marisol, por que la vida le volvió a sonreír a la famosa artista con una sana familia a los 81 años.