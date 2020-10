¿Niurka Marcos pudo reconciliarse con Carolina Sandoval?

La vedette ha tenido algunos roces con La Venenosa

Niurka Marcos y Carolina Sandoval no llevan la mejor relación, sus problemas se remontan al año 2010, cuando Carolina aseguró que Niurka le escupió, desde entonces siempre ha existido un poco de tensión entre ambas y si bien de esto ya pasó mucho tiempo, parece que el conflicto nunca se solucionó del todo.

En una entrevista que dio la Mujer Escándalo en el 2016 se le preguntó si estaría dispuesta a reconciliarse con Carolina, a lo que ella respondió que no le interesaba mucho pues consideraba que era una persona que “no tiene talento”. Además cuando se le preguntó si de verdad había escupido, ella dijo que fue algo que Carolina editó a su conveniencia.

Por su parte Carolina Sandoval aseguró que ese momento no fue editado, sin embargo no guarda ningún rencor y si algún día la vedette deseaba hablar con ella, no le cierra las puertas. Muchos creen que esto es muy difícil que suceda, pues ambas tienen un carácter fuerte y son mujeres que no se quedan calladas ante nada.

Al final, parece que una no tiene intensión y a la otra no le molestaría sentarse a platicar. En otras ocasiones ya se ha visto que Carolina no le huye a solucionar las cosas de frente. Habrá que esperar a que el tiempo las reúna sin embargo luego de la salida de Carolina de la pantalla chica, esto podría ser un poco difícil.

