Olga Tañón sale a defender a Melina León por su puntuación en ‘Tu Cara Me Suena’

Querida amiga ! Missss vozarrón @melinaleonoficial !!!!!#Primero estoy feliz de esta locura de hacerme en el programa!!!! Pero sacando a un lado la admiración que te tengo y lo mucho que te quiero , debo decirte que sin que me quede nada por dentro fuiste la mejor de la noche !! En todo el sentido de la palabra !!!! La próxima vez que guarden los 10 para los que realmente lo merezcan 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼Y PUNTO !!!! Se tenía que decir y se dijo !!! Te amo amiga!!!! Muchas bendiciones y date un vinito con tu marido por qué te arrastraste 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼#teammelina ÑOOOOOO !!! #puertorico !!! . . #melinaleon #olgatañon #tucaramesuenaus #univision