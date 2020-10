Jill Biden separa a Joe de los reporteros por temor a Covid-19

Jill Biden se asegura de que ella y su esposo Joe Biden toman precauciones para combatir la propagación del COVID-19.

La ex segunda dama y el candidato presidencial aterrizaron en Miami, Florida el lunes y se encontraron con una avalancha de prensa (como siempre).

En un momento ahora viral en las redes sociales, Jill se acercó detrás de Joe mientras hablaba con los reporteros, empujándolo varios pasos hacia atrás en un aparente intento de mantener un distanciamiento social adecuado.

Un miembro del equipo de video de Biden, Drew Heskett, compartió las imágenes esta tarde.

Dr. Jill Biden backs her husband up as he does an interview with reporters outside the campaign plane. #COVID19 pic.twitter.com/rPmp9UuZ8R

— David Begnaud (@DavidBegnaud) October 6, 2020