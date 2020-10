Se sintió agredido fuera del ring: Mario Cázares explicó por qué le negó la revancha a Julio César Chávez Jr.

Mario Cázares derrotó por nocaut técnico al hijo mayor de la dinastía Chávez

Luego de que Mario Cázares derrotara a Julio César Chávez Jr. por nocaut técnico, trascendió que en una entrevista al final de la pelea, le negó la revancha al Hijo de la Leyenda y prefirió lanzarle un reto a Saúl Álvarez: “‘Canelo’ es el siguiente, ya le gané una vez”.

En días recientes el pugilista sinaloense ahondó en el tema y explicó que no quiere darle la revancha al hijo de Julio César Chávez, porque sintió una fuerte agresión hacia él y su equipo, de parte de todo el entorno del “Junior”, incluyendo al “Gran Campeón Mexicano”, quien quería llegar a los golpes con su representante.

“Cuando terminó la pelea fui a ver a mi representante que estaba abajo, muy ocupado porque el señor Chávez (padre) se lanzó hacia él y quería golpearlo”, explicó al diario mexicano El Heraldo.

El momento más tenso de la pelea de Chávez Jr. Cuando Julio César Chávez no aguantó más los comentarios del representante Mario Cazáres (rival de su hijo) y se levantó de su asiento para encararlo. 📹: Marco González pic.twitter.com/y8AU8oDqcd — Heriberto Muñoz (@JuanHeribertoMF) September 26, 2020

“Nos enfrentamos a todo, porque subimos a una división de peso que no era la mía, soy un peleador natural de 168 libras. Realmente me siento muy triste por lo que sucedió. Durante todo el show recibí mucha grosería fea, que no quiero mencionar aquí porque Dios nos castiga de manera educada. Mi representante me estaba dando un estímulo positivo y bien educado“, agregó.

Por esta situación es que, de momento, Cázares no ve una segunda pelea contra Chávez Carrasco: “La verdad es que no nos interesa una revancha con alguien a quien ya le hemos dado la espalda”, finalizó.