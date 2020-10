“Le voy a tumbar las pecas; Reynoso las recogerá”: Mario Cázares insiste en retar al “Canelo” Álvarez

Luego de que Mario Cázares venció a Julio César Chavez Jr., le mandó un mensaje al “Canelo” Álvarez, diciendo que él era el siguiente y que ya lo había derrotado una vez, algo que de inmediato el entrenador del pelirrojo, Eddy Reynoso, descartó a través de su cuenta de Twitter, escribiendo que el reto era “de pena ajena” y llamando al boxeador “rival sin nivel”.

Una nueva respuesta de Cázares llegó recientemente en una conferencia del CMB, donde aseveró que lo vencería y demostró su gran imaginación cuando al narrar lo que pasaría después con “Canelo” y su entrenador:

“Tiene más miedo Eddy Reynoso. Y quiero decirles que en esa pelea contra Canelo le voy a tumbar todas las pecas y van a quedar regadas en el ring y le voy a decir a un conserje que le preste un recogedor y una escoba a Eddy Reynoso para que recoja todas las pecas de la lona”, manifestó.

“Voy a agarrar la cubeta y las voy a tirar a la gente como bolo y la gente va a salir corriendo porque no quieren a ‘Canelo’. A ‘Canelo’ no lo quieren”, agregó.

Cazares: I'll Knock Canelo's Freckles Off, Reynoso Can Pick Them Up! https://t.co/kfTNBdmqyB pic.twitter.com/V2jQOolf7L

— BoxingScene.com (@boxingscene) September 30, 2020