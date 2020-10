Lo que se sabe (y lo que no) sobre el estado de salud de Trump tras salir del hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este lunes el hospital Walter Reed, donde estuvo durante tres días por el covid-19.

Aunque consideran que no está “totalmente fuera de peligro”, el doctor Sean Conley dijo que Trump podrá seguir siendo tratado de la covid-19 en la Casa Blanca, ya que su situación ha seguido mejorando.

Según Conley, Turmp cumplió este lunes 72 horas sin fiebre.

Poco antes de que el equipo médico que trata a Trump confirmara el alta ante la prensa ya el presidente lo había tuiteado.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020