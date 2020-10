Viviana Santos es ‘Sofía’ en la exitosa serie de Netflix ‘La Venganza de Analía’: “No esperaba tanto”

Entrevista exclusiva con la actriz colombiana del momento

Tal como te contamos, la serie colombiana ‘La Venganza de Analía’ o ‘Her Mother’s Killer’, se ha convertido en un fenómeno mundial en Netflix, estando entre los primeros puestos del Top 5 de la plataforma. Viviana Santos, le da vida a uno de los personajes más complejos: Sofía León, la hija del corrupto candidato a presidente de Colombia, Guillermo León Mejía, interpretado por Marlon Moreno.

Sofía, quien pareciera ser uno de los personajes más desapercibidos al comienzo de la serie, se convierte no solo en la pieza clave, sino también en una gran sorpresa actoral, que deja con la boca abierta a quien haya visto ‘La Venganza de Analía’.

En exclusiva hablamos con Viviana, una joven colombiana apasionada por la actuación, que asegura que nació para esto y no lo dudamos. Desenfadada, simpática y dulce, nos confiesa, que se siente sorprendida, lista para más proyectos y desafíos, y orgullosa de ser parte de una serie que está siendo éxito en todo el mundo sin hablar de drogas, ni de prostitución.

-¿Qué significa ‘Sofía’ en tu carrera?

Viviana Santos: Sofía fue una sorpresa muy grande. Yo no esperaba tanto. El personaje yo lo sentía que era como más chiquito de lo que realmente fue. Siempre estaban diciendo que tenían que matar a alguien, y sentía el miedo: “hijo e pucho, comenzó el personaje chiquito y me van a terminar matando a mí”… Siempre estuve con ese miedo y no me lo pude disfrutar tanto. Cuando salió al aire, acá en Colombia primero, yo iba viendo la serie al mismo tiempo que todo el mundo y me iba sorprendiendo, ese es el sentimiento, fue una sorpresa muy grande el recibimiento que tuvo con el público. Muchas veces fue tendencia ‘Sofía’ en Twitter acá, cuando estaba al aire, y eso es como súper bien, es como que “Wow mi trabajo está siendo reconocido”, un regalo muy bonito, fue una bendición realmente.

-Luego del éxito que tuvo en Colombia, ¿soñaste o te imaginaste que estuviera en el Top 5 de las más vistas, a nivel mundial, en Netflix?

(V.S.): No. Es decir, sí teníamos detrás una productora, CMO Producciones, que tiene productos increíbles, que siempre todo lo que hacen es súper bueno, de mucha calidad, son muy cinematográfico, y tenía un elenco así como súper de lujo, cada vez que me iba enterando quién más estaba en la serie era como, ¡Wow, no hay forma de que le vaya mal!… Y la historia estaba buenísima, entonces por el lado de Colombia yo dije le va a ir increíble, pero sí a nivel mundial no me lo imaginé, porque fue después, de hecho, que nos dijeron que iba a estar en Netflix cuando ya la estábamos grabando, y no estábamos seguros.

-¿Cuál crees que es el secreto para que a diferentes culturas, diferentes formas de pensar, de diferentes países, les haya atraído de esta serie?

(V.S.): Porque políticos corruptos hay en todas partes, entonces es como una identificación. Es un común denominador que la mayoría de los políticos, de verdad, son muy corruptos entonces eso como que atrapa. Eso de que uno se pregunta, estos quién sabe qué hacen para estar ahí, y pues ya viéndolo en la serie es como que: “Uy si todo esto hacen”… Atrapa bastante, es como uno poderse inmiscuirnos en un mundo que solamente tienes superficialmente por los noticieros.

-Como mujer y actriz colombiana, ¿qué significa para ti que hayan podido exportar una serie que ya no hable de prostitución y drogas, sino de otro tema más global, como la corrupción en la política, y triunfar?

(V.S.): Es maravilloso. Yo nunca he estado en una producción que tenga que ver con la droga, como los narcos y todo eso, pero sí obviamente es como que el común denominador que nos distingue, entonces mostrar que podemos hacer otras cosas, ya sea de política o una comedia romántica que no tenga nada que ver con eso, cualquier otro producto de calidad, no donde nos tienen clasificados: “Ah Colombia, sí las drogas, Pablo Escobar, y ya”, es un triunfo y una reivindicación.

-¿Cómo fue trabajar al lado de Marlon Moreno, tu padre en la serie?

(V.S.): Me sentí como súper bendecida y afortunada, ¡él va a ser mi papá!, ¡va a ser como mi partner!, porque además Sofía anda de la pata de él todo el tiempo. Es realmente darle la talla, tampoco idealizarlo tanto porque la idea no es tener miedo, es como, estamos a la par y estamos juntos. Él es una persona súper tranquila, súper querida, súper abierta, nunca hubo un sí o un no con él, todo fluyó muchísimo, porque le tienes que dar la talla no solo a él, sino a todos los demás. Otros, que en ese momento no eran actores tan reconocidos en lo que fuera, también eran brutales, el elenco en general era muy bueno.

-¿Qué escena recuerdas que te haya costado mucho hacer por lo que fuera?

(V.S.): Hay una escena que recuerdo mucho, que era la que más recordaba hasta antes de ver la serie, cuando regreso del secuestro y tengo que enfrentar a mi papá a decirle: “Pero, ¿es que tú no querías pagar por mí? o sea, ¿tú no querías pagar la recompensa que estaban pidiendo?”… Era como manejar unos matices muy sutiles, porque como al mismo tiempo ella le tiene miedo al papá, pero igual se siente mal, igual lo quiere, pero igual le quiere reclamar… Es cómo manejar mil matices en esa escena, la recuerdo mucho por eso, y salió muy bonita.

-Si Sofía fuera real y fuera tu mejor amiga, ¿qué le aconsejarías?

(V.S.): ¡Que dejara de ser tan pendeja! Literal de verdad, me dan ganas de pegarle mucho en la vida. Tiene que ir al psicólogo realmente porque tiene un amor ahí, una obsesión con su papá que no es normal, está completamente ciega y no ve la realidad, eso sería lo que le aconsejaría.

-Para aquellos que te están descubriendo con ‘La Venganza de Analía’, ¿quién es Viviana Santos?

(V.S.): Soy una apasionada por la actuación, creo que mi vida gira un poquito en torno de eso y soy muy emocional, muy dramática (risas). Una persona perseverante, que finalmente otra vez vuelve y se levanta y dice: “hijo e pucha, para allá voy”, porque realmente la actuación es lo que siempre he querido en mi existencia.

MIRA LAS ACTUACIONES DE VIVIANA SANTOS: