¿Cómo es el cabello real de Carolina Sandoval?

Y quién dijo que no nos podemos tomar foto como nos de la gana por ser madres, esposas, hija, profesionales, etc …NO es la foto…es la mente “morbosa” de quien tergiversa la imagen y le agrega las definiciones que van de acuerdo a su cerebro. Yo acá feliz y orgullosa de ser “madre de dos”. . .. … #celulitisyqué #lareinadelafaja #cerocomplejos #cosasquesientecaro