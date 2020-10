Otro video de escándalo con Carolina Sandoval: pechadas en mini bikini y ahora hasta recibe mensajes ardientes 

Luego de este vídeo hay quienes creen que poco falta para abra una cuenta en Only Fans, otros la han dejado de seguir porque sus hijos tienen acceso a este tipo de vídeos en los que ella exhibe su cuerpo

Carolina Sandoval compartió un vídeo en el que le muestra a sus fans cómo recibe los famosos productos de la marca Yes You Can. Y para esto aparece con un mini bikini, baila y hasta realiza pechadas con esta pieza de baño.

Como era de esperarse muchos han aplaudido su iniciativa con vídeos tan exhibicionistas y sensuales. En los que además de recibir insultos por parte de alguno de sus seguidores, ahora ha empezado a obtener también mensajes más subidos de tono e incluso ardientes sobre su cuerpo y figura.

Algunos incluso creen que quiere empezar a recibir seguidores para abrirse una cuenta en Only Fans.

miguerey_76 Soy yo o estas cada dia mas cogestible? 🤤

imbkpepsy @miguerey_76 👏👏 ándale eso es lo que busca , seguidores para su only fans 🤣🤣😂 ahí podrás ver en su esplendor a las piernas de chicharrón prensado 🤮🤮🤮🤣🤣😂😂

Otros mantienen que están cansados de ver que ella siga exponiendo su cuerpo con tal de llamar la atención y atraer más fans, razón por la cual pretenden justificar los insultos, los señalamientos mordaces y el llamarla ridícula una y otra vez.

maribel1920m Omg puro encuerada sale bueno es lo únicp que sabe hacer porque si no saliera en pelotas no habría nada que ver ya aburre con lo mismo🤔🤦‍♀️😏🤬🤬