“El nuevo Manny Pacquiao”: Teófimo López explica por qué lo llamarán así dentro de poco

El próximo 17 de octubre, Teófimo López subirá al ring para enfrentar a Vasyl Lomachenko en la que será la pelea más importante de su vida. El púgil planea destronar al campeón AMB y OMB para empezar un camino que lo llevará a ser el “Nuevo Pacquiao”.

El estadounidense con sangre hondureña sabe que no es el favorito, pero confía en que podrá sacar el resultado y que eso le dará pie para ascender de división y buscar otros cinturones.

“Somos del tipo de los que vienen aquí y destronamos a todos. El hecho de que nos enfrentemos a alguien como Lomachenko es algo de lo que podremos hablar durante el resto de mi carrera. Siempre supe que era una pelea que daría que hablar, porque este tipo está en el Top-5 de los mejores peleadores libra por libra”, dijo López en conferencia de prensa.

Vasyl Lomachenko 🇺🇦

• WBA, WBO, Ring lightweight champ

• Three-weight world champ

• Two-time Olympic gold medallist

Teofimo Lopez 🇺🇸

• IBF lightweight champ

• Undefeated as a pro, 15-0

• 12 KO

A veteran of the game and some young blood for the title of Lightweight King 👑 pic.twitter.com/6M0Jxz1SYT

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) September 8, 2020