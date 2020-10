Macabro hallazgo de cadáveres descompuestos de padre y hermana en casa de hombre que se suicidó en Nueva York

Dos cadáveres fueron descubiertos en casa de Bill Farnum, un convicto en libertad condicional que se suicidó cortándose la garganta después de una persecución policial en el condado Suffolk (Long Island, NY).

Se trata del padre y la hermana de Farnum, a quienes él habría matado, manteniendo los cuerpos en su casa durante días, según las fuentes.

Farnum (43) estaba en libertad condicional después de salir de la prisión estatal el año pasado por un caso de intento de robo, y tenía cinco casos pendientes en Suffolk, cuando se estrelló contra un poste en el este de Patchogue el martes por la mañana mientras era perseguido por la policía. Luego se cortó la garganta antes de que los oficiales pudieran acercarse al auto.

Cuando las autoridades fueron a notificar a su familia sobre el suicidio, descubrieron los cuerpos de su padre y su hermana, que pueden haber estado dentro de la casa de la familia en Bellport durante 12 días, pues no habían sido vistos por los vecinos. No se han divulgado las causas de sus muertes.

Los registros estatales de correcciones muestran que Farnum cumplió cuatro períodos en la prisión estatal, más recientemente un pena de 4 años y medio por intento de robo, antes de que lo liberaran de Great Meadow Correctional Facility en Comstock, en mayo de 2019.

Los cinco casos abiertos en el condado Suffolk datan del 14 de julio y el más reciente fue una redada el 8 de septiembre cuando fue acusado de resistencia al arresto y citado por posesión ilegal de marihuana.

Sus otros arrestos incluyen cargos por hurto mayor y posesión criminal de propiedad robada y varios delitos de conducción vial. “Ha estado aterrorizando a la comunidad durante años”, dijo al New York Post un vecino que pidió no ser identificado.

