Tremendo fenómeno en TikTok que nació de una canción en un supermercado

La canción que un fanático del teatro subió a TikTok se volvió viral y se convirtió en todo una obra musical en un orginal escenario: una tienda de comestibles.

Daniel Muertzlufft, @danieljmertzlufft, decidió crear su propio musical de TikTok, titulado “Grocery Store: A New Musical”, que comienza con la letra de una pareja que discute en un supermercado. En la canción, se pregunta si deberían continuar su relación.

This thread is evidence of the way TikTok’s duet feature can result in the most hilarious and creative collaborations.

Pretty much a guy wrote a musical number about a grocery store and everyone is adding onto it and I am deceased.

Part 1 pic.twitter.com/4z5Mqbscgp

— mom friend™ (@emmaspacelynn) October 5, 2020