Jonrón contra Chapman en la octava entrada termina la temporada de los Yankees

Mike Brosseau conectó un jonrón en contra del relevista cubano Aroldis Chapman en la parte baja de la octava entrada y el pitcheo de los Rays dejó al potente bateo de los Yankees de Nueva York en solo 3 hits, para un triunfo de 2-1 en el quinto partido se su serie y conseguir el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para enfrentar a Houston.

El batazo decisivo de Brosseau tuvo cierto sabor a venganza porque en un juego de la temporada regular Chapman le envió una bola por la cabeza, propiciando un conato de bronca en Yankee Stadium.

How can you not be romantic about baseball? Brosseau sends the Rays to the ALCS after his beef with Chapman earlier this year. #Postseason pic.twitter.com/oknwpblQZZ

— Dan Doherty (@DanDohertyESPN) October 10, 2020