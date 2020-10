Murió joven sospechoso de un tiroteo al enfrentar a la policía en Queens

Tyquan Dent, un joven con amplios antecedentes policiales y solicitado por un reciente tiroteo, murió ayer baleado en un enfrentamiento con NYPD en Queens.

La policía mató a Dent (24) después de que abrió fuego contra agentes que ejecutaban una orden de arresto ayer por la tarde.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. cuando miembros de NYPD se acercaron al sospechoso en 144th Avenue en Rochdale. Dent era buscado por un tiroteo del 20 de septiembre contra cuatro personas desde un Jeep, dijeron fuentes policiales.

Los agentes recibieron un aviso de que Dent estaba en una casa en 182nd Place y 144th Avenue y lo siguieron cuando se subió a un Audi Q5 blanco, dijo el jefe de la policía de Nueva York, Terence Monahan, en una conferencia de prensa.

Dent desató una persecución policial en autos durante aproximadamente una milla antes de chocar contra una camioneta y huir a pie.

“Fue en este momento que el sospechoso mostró dos pistolas y se puede escuchar a los oficiales en las cámaras corporales diciéndole varias veces que dejara caer las armas”, aseguró Monahan.

“El sospechoso luego aparentemente disparó al menos cuatro veces contra los oficiales y ellos respondieron el fuego varias veces, golpeándolo”, dijo el jefe policial, agregando que siete oficiales en total usaron sus armas.

Dent fue trasladado al Jamaica Hospital Medical Center, donde más tarde fue declarado muerto.

Monahan, que no identificó a Dent por su nombre, dijo que tenía “numerosas condenas por delitos graves”, incluida la posesión de un arma cargada, reportó New York Post.

