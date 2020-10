GoFundMe veta a madre arrestada: pedía dinero por hijo “muerto” que dio en adopción en Nueva Jersey

Holly García fue acusada de estafa con una recaudación de $5 mil dólares en línea para su hijo de 4 años quien, según ella, había muerto de cáncer, pero en realidad había sido adoptado por otra pareja, dijeron los fiscales.

García (33), residente del municipio Little Egg Harbor (Nueva Jersey), fue arrestada el 24 de septiembre por cargos de actividad delictiva informática e intento de robo mediante engaño después de que una pareja de Pemberton Township que adoptó recientemente a su hijo le dijo a la policía que su foto estaba siendo utilizada en una campaña de GoFundMe pidiendo $5 mil dólares para su funeral.

García ya había cedido sus derechos de paternidad sobre el niño antes de crear la falsa recaudación de fondos que se descubrió en junio, dijo el fiscal del condado Burlington, Scott Coffina.

Una investigación posterior reveló que García había creado una serie de campañas ficticias de recaudación de fondos en el mismo portal, solicitando un total de $11,350 dólares en donaciones para diversas causas, dijo Coffina.

En sus historias falsas buscando donaciones decía que necesitaba una urna para las cenizas de su hijo “muerto”, asistencia para “otro” hijo de 4 años que estaba perdiendo la vista en un ojo, un cochecito para su “recién nacido” de 2 meses, así como dinero para pagar el alquiler por estar sin hogar y con cuatro meses de “embarazo”, dijo Coffina.

Sin embargo, las campañas falsas no ganaron mucho terreno, ya que GoFundMe las terminó después de que la policía del municipio Pemberton le dijera a la compañía que eran ilegítimas.

García no recibió contribuciones de los recaudadores de fondos antes de su remoción, aseguró el fiscal Coffina.

La mujer fue puesta en libertad la semana pasada después de su comparecencia inicial ante el tribunal. El caso ahora se dirige a un gran jurado para una posible acusación, informó The Philadelphia Inquirer.

A South Jersey woman created a fake GoFundMe campaign to raise money for her son’s funeral. But he was alive, prosecutors say. https://t.co/ZMdfcF1bKq?

— Julie Shaw (@julieshawphilly) October 8, 2020