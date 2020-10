Francisca Lachapel: “Descubrí que soy más valiente de lo que pensaba”

Se confiesa antes de volver a interpretar a Celia Cruz en 'Tu Cara Me Suena'

“Descubrí que soy más valiente de lo que pensaba”, así comienza la entrevista Francisca Lachapel, quien después de haber interpretado a Natti Natasha en ‘Tu Cara Me Suena’, este domingo a las 8/7 PM Centro, por Univision, deberá ponerse en la piel y ¡en la voz! de Celia Cruz….

Francisca, quien está consciente que lo que más debe trabajar es la voz y la afinación, porque no es cantante, está decidida a dejarse llevar, porque el camino que siempre toma dice que podría no ayudarle, y eso lo descubrió en este show.

“Descubrí que no me tengo que preocupar tanto, porque a veces yo me maltrato mucho porque quiero que me salga perfecto, quiero llenar expectativas y aprendí que no, que la clave es disfrutar de las cosas”, asegura.

Si bien este domingo 11 de octubre, ya no tendrá que atormentarse con ser una ‘chica sexy y mala’, como el pasado con Natti Natasha, tiene sobre sus hombros el peso de interpretar a uno de los íconos de la música en el mundo, quien además tenía una voz única.

Pero Lachapel, por coincidencias de la vida, ya está familiarizada por meterse en la piel de Celia, pues hace un año en el Halloween del 2019, en ‘Despierta América’, la temática era imitar a grandes cantante y ella fue la querida Guarachera del Mundo.

“Para mi próximo personaje tengo una responsabilidad porque es Celia, nuestra Celia. Feliz de poder interpretarla, estoy viendo a mis coaches de canto, y tratando de buscar en algún lugar esa voz de Celia para poder hacer una interpretación impecable”, dice Francisca convencida.

En este segundo show de ‘Tu Cara Me Suena’, el jurado compuesto por Charytín Goyco, Kany García, Jesús Navarro y la también coach del reality, Angélica Vale, tendrán nuevamente que calificar sin repetir la puntuación, algo que se ha convertido en una controversia.

Además de Francisca interpretar a Celia Cruz, te refrescamos en la piel y la voz de quiénes deberán meterse los otro 7 participantes:

Chantal Andere deberá ser Gloria Trevi; Pablo Montero será José Luis ‘El Puma’ Rodríguez; Sandra Echeverría se meterá en Paquita la del Barrio; El Dasa será Juan Gabriel; Melina León interpretará a Alejandra Guzmán; Gabriel Coronel interpretará a Silvestre Dangón; y Llane, si se siente bien, a J Balvin.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A FRANCISCA LACHAPEL: