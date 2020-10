Acusan a madre de lanzar a su bebé por una ventana en Queens

Un bebé recién nacido encontrado muerto afuera de una casa de Queens (NYC) fue presuntamente arrojado desde la ventana del baño por su madre, quien lo acababa de dar a luz, dijeron fuentes policiales.

El bebé, que sufrió hipotermia y golpes, permanecía en condición crítica pero estable el lunes, un día después de haber nacido.

El niño fue descubierto con su cordón umbilical aún sin cortar en las afueras de una casa en la calle 126 en South Ozone Park, alrededor de las 10:15 a.m. del domingo y llevado al Cohen Children’s Medical Center.

Los investigadores determinaron que la madre de 23 años acababa de dar a luz en la bañera y luego presumen arrojó al bebé por la ventana del baño, dijeron las fuentes. Fue sometida a una evaluación psicológica.

La mujer, identificada como Sabita Dookram, fue acusada de siete cargos criminales, incluyendo intento de homicidio, asalto, poner en peligro imprudente, alteración de pruebas físicas, abandono de un niño y actuar de manera de herir a un menor, dijo la policía.

Una vecina de al lado dijo al New York Post que conocía a la madre del bebé, pero que “no se dio cuenta de que estaba embarazada”, y tampoco sabía que tuviera una pareja.

Los socorristas fueron llamados a la escena porque los vecinos escucharon llorar al bebé, pero inicialmente pensaron que era un gato. Elyte Surajbali encontró al recién nacido mientras se preparaba para ir a la iglesia y llamó al 911, según Pix11.

Las autoridades le recuerdan a las madres que Nueva York tiene una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un recién nacido de hasta 30 días de forma anónima y sin enjuiciamiento, en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del infante.

Baby found outside Queens home was allegedly thrown out of window by mom https://t.co/p4gOZcpbgg pic.twitter.com/PzjsctpuWb

— New York Post Metro (@nypmetro) October 12, 2020