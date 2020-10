Gran revelación: Rafael Nadal recomendó al Real Madrid fichar a Marco Asensio

El delantero afirmó que el tenista le habló bien de él al presidente del club, Florentino Pérez

El futbolista internacional del Real Madrid, Marco Asensio, reveló este lunes que el tenista Rafael Nadal, quien el domingo ganó por tercera vez el torneo de Roland Garros, fue quien recomendó su fichaje al presidente del club, Florentino Pérez.

“A Nadal lo conocí en el Godó, hace seis o siete años. Antes de jugar en el Real Madrid no le había conocido en persona. Él me vio en el Mallorca y le dijo a Florentino que había allí un chiquillo que lo hacía bien“, dijo Asensio en el programa ‘El Transistor’ de la cadena de radio ‘Onda Cero’.

“Me gusta el tenis. Juego siempre que puedo, pero no he peloteado nunca con Nadal. Es una espinita que tengo ahí clavada. Claro que le felicité. Le mandé un mensaje“, agregó sobre el ganador de 20 torneos del Grand Slam.

🙌🏽GRACIAS A NADAL🙌🏽 Marco Asensio, jugador del Real Madrid reveló para Onda Cero, una cadena de radio que Rafael Nadal fue quien le hablo de él a Florentino Pérez, diciéndole que era "un chiquillo que lo hacía bien" pic.twitter.com/ARjgI48SDS — TUDNRadio (@TudnRadio) October 13, 2020

Al recordar su grave lesión de rodilla, Asensio dijo: “Cuando recuerdo la lesión se me pone la piel de gallina. La lesión me ha cambiado, es cada día una lucha contra ti mismo, intentar mejorar, cada día un objetivo diferente porque si no era un paso atrás en la recuperación. Ha habido muchos días en los que decía ¡pero cómo voy a volver a jugar al futbol!”.

“También ha habido momentos buenos y emocionantes que no voy a olvidar. El simple hecho de caminar y que no me doliese nada fue un momentazo. Luego empezar a correr, volver a jugar y marcar a los 25 segundos. Ahora valoras más la salud, estar parado tanto tiempo es una mier… porque se pasa muy mal”, comentó.

🔚 #MA20 Momentos icónicos y especiales que siempre recordaré con este número. Seguimos…

🔜 #MA11 😏 🔚 #MA20 Iconic and special moments that I will always remember with this number. We continue…

🔜 #MA11 😏 pic.twitter.com/EIkrPyglDW — Marco Asensio (@marcoasensio10) September 18, 2020

Sobre el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, Asensio dijo: “Es muy sincero, da mucha tranquilidad y es un gran entrenador que le ha dado muchos títulos al Madrid. Cada año se supera. Cuando era niño tenía el póster de su volea en mi habitación.

“Nunca dije que no quería tirar del carro, el que sepa de futbol entendió mis palabras; estoy más que preparado para esta temporada, tengo una ilusión tremenda, hay muchas competiciones y queremos ganarlo todo”, sentenció.