Demócratas y Administración Trump avanzan en negociaciones sobre plan de ayuda con los $1,200

Aunque critica el paquete de estímulo contra el coronavirus propuesto por el presidente Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), continúa con las negociaciones, las cuales alcanzaron un nuevo punto.

Según el vocero de la demócrata, Drew Hammill, en la reunión con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ocurrida la mañana de este jueves, hubo “aclaraciones sobre el lenguaje”, algo que se consideró “productivo”.

El encuentro telefónico duró una hora y continuará este jueves, para abordar temas sobre el proyecto integral que ayude a la reapertura económica y a las escuelas, pero en forma segura.

“Un área importante de desacuerdo sigue siendo que la Casa Blanca no comprende la necesidad de un plan de prueba estratégico nacional“, indicó Hammill. “La portavoz cree que debemos reabrir nuestra economía y nuestras escuelas de manera segura y pronto, y los científicos están de acuerdo en que debemos tener un plan estratégico de pruebas”.

Antes del encuentro de mañana, los equipos de Pelosi y Mnuchin continuarán con el intercambio de documentos e información extra.

