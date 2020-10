El jueves es el último día para que los neoyorquinos que faltan se hagan contar en el Censo 2020

Tras la decisión de la Corte Suprema de poner fin al conteo, líderes comunitarios, activistas y autoridades de la Ciudad hacen un llamado urgente y maratónico a participar y recuerdan que no hay nada que temer porque su información es confidencial

Una labor maratónica es la que harán este jueves líderes comunitarios, voluntarios y representantes de la Ciudad de Nueva York, para que más neoyorquinos sean contados en el último día del Censo 2020, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara que el conteo, que se hace cada 10 años, termine este 15 de octubre, en vez del 31 como estaba previsto.

Y aunque la decisión fue recibida como un balde de agua fría en la Gran Manzana, cuando el nivel de participación directo en el Censo ha sido del 61.5%, es decir 5% por debajo del nivel nacional, la meta concreta para las próximas 24 horas es una sola: contar a la mayor cantidad de neoyorquinos que no se han contado.

Así lo anunció Julie Menin, directora de la Oficina del Censo de Nueva York, quien tras calificar de “inconcebible y vergonzosa” la decisión del Tribunal Supremo, hizo un llamado a los habitantes de los cinco condados que no han llenado el formulario del conteo para que aprovechen las últimas horas que quedan.

“Quiero decirle a todos que todavía nos queda un día y que la mejor manera de poder participar es ir a la pagina de my2020census.gov directamente. Toma 10 minutos y afectará 10 años de nuestro futuro”, dijo la funcionaria, explicando que debido a la zona horaria de Nueva York, el sistema online estará activo hasta las 6:00 a.m. del viernes. “O si prefieren pueden llamar a la línea directa (1-844-330-2020)”.

Menin destacó que a pesar de los inconvenientes que se generaron tras la pandemia del COVID-19, y que todavía un gran porcentaje de hogares siguen sin hacerse contar de manera directa, la Gran Manzana presentó varios progresos con respecto al Censo del 2010. “Logramos acortar la brecha con respecto al promedio nacional. Hoy estamos a 5% de ese nivel y hace 10 años esa cifra fue del 14%”.

Meeta Anand, de la oragnización New York Inmigration Coalition, explicó que aunque la decisión de la Corte Suprema de acortar el plazo final del Censo fue apelada, esa diligencia pudiera tomar varios días antes de emitirse una respuesta, por lo que prefirió ser cruda y directa.

“El plazo que tenemos es este 15 de octubre, por eso tenemos que llenar el Censo inmediatamente y estar vigilantes”, dijo la activista.

¡No hay nada que temer!

Nick Smith, vocero del Defensor del Pueblo de la Gran Manzana, también se sumó al llamado y advirtió que es vital que este jueves quienes no han participado del Censo lo hagan, al tiempo que recordó que no hay nada que temer, pues las leyes del conteo son muy estrictas sobre la confidencialida de la información.

“Le pedimos a la gente que vaya a la página del Censo y lo haga ya mismo y si vemos que alguien no tiene los aparatos tecnológicos, vamos a donde ellos, prestémosle nuestros aparatos o teléfonos para que lo llenen. Es vital hacerlo para definir la asignación de fondos para el futuro”, dijo Smith. “Sabemos que hay temor por el asunto migratorio, pero hay que aclarar que son dos asuntos diferentes, que esa in formación no se comparte y no está ese tema sobre la mesa”.

Antonio Alarcón, activista comunitario de la asociación Make the Road NY, acusó a la Administración Trump de no querer cesar en sus ataques a la comunidad inmigrante acortando el tiempo del proceso para que menos personas sean contadas y dijo que la mejor manera de luchar contra esos intentos es haciéndose contar.

“Tenemos que aprovechar este día y registrarnos para que podamos tener recursos que necesitamos especialmente en nuestras comunidades que fueron las más afectadas por el impacto del COVID-19”, dijo el activista.

Meta: 14,000 hogares en 1 día

Según Catherine Almonte, de la Oficina del Censo, del total de 3.5 millones de hogares que hay en la ciudad de Nueva York, la meta era que participaran directamente al menos 2.2 millones. El nivel alcanzado hasta ahora fue de 2.1 millones y para las próximas horas el objetivo es al menos hacer que se cuenten 14,000 hogares más para igualar al nivel del Censo del 2010 de 61.9% y que los niños no se queden sin ser contados, pues hace 10 años, se estima que 1 millón de pequeños no fueron tenidos en cuenta.

Tras criticar la determinación de la Corte Suprema de adelantar el fin del Censo, el alcalde Bill de Blasio, pidió a los neoyorquinos a no desaprovechar un solo segundo de las horas que quedan hasta el cierre final de este jueves y participar en el Censo.

“No creo que sea una decisión justa. Creo que con tanto de lo que ha sucedido con esta pandemia, con tanta necesidad de sacar la verdad sobre la gente de esta ciudad y este país y contar a todos, no tenía sentido acortar el conteo. No tenía sentido que el presidente tomara un mes completo del proceso del censo. No tiene sentido que la Corte Suprema se ponga de su lado”, dijo De Blasio. “Pero lo han hecho y la fecha límite que se han fijado es mañana jueves 15 de octubre. Entonces, todos, última oportunidad. Esta es literalmente la última oportunidad. Si no ha completado el censo, hágalo ahora. Esto puede marcar una gran diferencia para la ciudad”.

José Fernández, residente del Norte de Corona, uno de los 10 vecindarios de la ciudad con menor participación en el Censo (47%) también dio su palabra de ser un “soldadito de batalla” este jueves para pedir a sus amigos que no han llenado el Censo a que lo hagan.

“Siempre nos quejamos porque no tenemos recursos y esta es la mejor oportunidad para que nos den lo que nos toca dependiendo el número de gente que haya en cada barrio. Le pido a la gente que no se ha contado que no pierda esta oportunidad, que lo llenen como si fuera el último minuto para que se acabe el mundo. Es fácil y seguro”, dijo el mexicano, quien llenó el Censo desde junio pasado.

Theo Oshiro, subdirector de Make the Road New York, organización que durante el 2020 ha contactado a 150,000 personas para que se sumaran al conteo, manifestó que durante todo el día de hoy seguirán haciendo llamadas para alentar a más neoyorquinos a llenar el Censo y desenfundó contra el gobierno federal y sus tácticas sucias.

“La suspensión de la Corte Suprema es un grave error que ahora permite a la administración Trump terminar imprudentemente con el conteo del censo mañana por la noche”, dijo Oshiro. “El plan de la administración para acortar el conteo del Censo es un intento de reducir los recursos de nuestras comunidades las mismas comunidades más afectadas por la pandemia. También es parte de su reprensible esfuerzo por negarnos la representación que merecemos”.

¿Dónde llenar el Censo en su último día?

Puede responderlo online en la página my2020census.gov: es la manera más sencilla y el sistema cerrará a las 6:00 a.m. de este viernes 16.

También puede hacerlo por teléfono al 1-844-330-2020 hasta la medianoche.

Si decide enviarlo por correo debe ser enviado con el matasellos del 15 de octubre y ser recolectado por el correo ese mismo día.

El censo consta de 10 preguntas sencillas.

10 minutos es el tiempo en promedio para completarse.

El Censo no pregunta sobre inmigración, ciudadanía, antecedentes penales o ingresos.

Por ley, todas las respuestas del censo y la información que usted suministre son completamente confidenciales y no se pueden compartir con autoridades de inmigración, fiscales ni policiales, ya que hay leyes estrictas que incluyen cárcel y multas elevadas para funcionarios que violen esas reglas..

Desde 1953, cuando se aprobó la ley de confidencialidad nunca se ha violado, asegura el Censo.

Del conteo que se hace cada década dependen los fondos que el gobierno federal asigne para nuevos proyectos que beneficien a su comunidad como escuelas, hospitales y transporte, al igual que el número de sillas políticas a la Cámara de Representantes.

Datos del Censo en Nueva York

15 de octubre es el último día para llenar el Censo

61.5% de hogares en la Gran Manzana han llenado el Censo 2020

61.9% fue el registro de participación en el Censo del 2010

0.4%, el equivalente a 14,000 casas más que participen, es la meta de la Gran Manzana en las próximas 24 horas

66.8% es el promedio nacional de participación en el Censo 2020

63.9% de hogares de han hecho contar a nivel estatal

5% está la ciudad atrás en el promedio de conteo con respecto a la media nacional

14% menos que el promedio nacional fue la escala de la ciudad en el Censo del 2010

2.1 millones de casas ya se han hecho contar en Nueva York

1.4 millones de hogares no han enviado su información y han sido contactados por personal del Censo, algunos de ellos con éxito y otros no

2,2 millones de hogares era la meta del conteo de hogares en Nueva York

