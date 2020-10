Asambleísta de NY defiende castigar físicamente a su hijo, como “me criaron a mí”

Diana Richardson, asambleísta neoyorquina (D-Brooklyn), defendió el castigo corporal severo a su hijo durante un discurso de 15 minutos que subió ayer a su página de Facebook.

Richardson, famosa por incidentes de violencia en la calle e incluso en la Asamblea Estatal en Albany, habló ayer en Facebook Live criticando al medio de comunicación City & State NY por incluirla en una lista de políticos a los que alguna vez honró y que luego “se estrellaron”.

“Tuvieron el descaro de poner a Diana Richardson en la lista de oficiales electos quemados”, dijo la asambleísta, refiriéndose a sí misma en tercera persona.

Al justificar su lista, el medio recicló su caso penal de 2017 cuando fue acusada de golpear a su hijo de 12 años con una escoba. Esos cargos fueron retirados en su momento.

Richardson dijo ayer que está siendo retratada injustamente como una “mujer negra amargada (…) Es muy, muy frustrante”.

En su discurso viral, Richardson defendió golpear a los niños como una forma de disciplina. “¡Soy caribeña! Disciplinamos a nuestros hijos”, afirmó la política Demócrata nacida en NYC, hija de inmigrantes de Aruba.

“Crecí recibiendo muchas palizas y lo estoy haciendo muy bien en este momento. Así que no vengas a juzgarme y juzgar a mi familia. Estoy harta de esto. Es una falta de respeto”, continuó.

Richardson dijo repetidamente que es una “mujer negra fuerte” que “no tiene miedo” y que defiende a sus electores, y eso es todo lo que importa. En Albany representa a los vecindarios Crown Heights, East Flatbush, Wingate y Prospect-Lefferts Gardens, de Brooklyn.

“Me siento muy bien conmigo”, dijo en su última controversia. Su perfil volátil incluye discusiones “groseras” con los miembros del caucus Demócrata en 2018 y colegas asambleístas.

También ha sido acusada de culpar a los judíos por la gentrificación en su distrito y de tratar de avergonzar a un agente de tránsito que le dio una multa por estacionar ilegalmente su automóvil, recordó New York Post.

