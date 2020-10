Emily, la hija de Gloria Estefan, se intentó suicidar

Tremendas revelaciones sobre la exitosa familia

En el primer episodio de la serie que la familia Estefan realiza para hablar de diversas cosas que les han pasado, Gloria comentó que no habla acerca de la homosexualidad de su hija Emily por considerarlo un tema privado y delicado y ahora fue la joven quien se expresó y señaló que no se sentía apoyada por su familia.

La chica dijo en el programa dos de “Red Table Talk: The Estefans” que no estaba tan segura de hablar de la situación con sus padres hasta que conoció a su pareja actual y le reclamó a su famosa madre que en lugar de comprenderla, lo primero que hizo fue advertirle que no le dijera nada a su abuela, pues podía morir de la impresión.

“Yo estaba como: “Oye, estoy enamorada de esta chica”. Y lo primero que dijiste fue: “Si le dices a tu abuela y ella muere, la sangre está en tus manos”. Simplemente no estaba lista para eso, porque entiendo que la abuela era mayor, pero me hiciste sentir, sea lo que sea, escóndelo, no está bien. Así que ahí es donde empezó mi dolor. Nunca voy a olvidarme de eso. Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor. Hasta tuve pensamientos de que me quería suicidar de lo mal que me sentía”, dijo Emily.

Tanto Gloria como Lili Estefan, quien también estuvo presente en la mesa redonda, se disculparon con la joven cantante y afirmaron que nunca se dieron cuenta de que se la estaba pasando tan mal; asimismo, le preguntaron cómo podían reparar el daño para ayudarla a sanar, a lo que ella contestó que primero quería hacerlo sola.

