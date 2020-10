Hija de Lili Estefan sospechó de la infidelidad de su padre ¡un año y medio antes!

View this post on Instagram

Healing from a broken heart is different for everyone. Being vulnerable at our Red Table is just one of the ways I chose to heal. I'm proud of myself and my family for having this much needed conversation on our series premiere. Link in bio. Sanar de un corazón roto es diferente para todos. Ser vulnerable en nuestra Mesa Roja es solo una de las formas que elegí para curarme. Estoy orgullosa de mí y de mi familia por tener esta conversación tan necesaria en el estreno de nuestra serie. Enlace en bio