“Nada peor que un político corrupto”: Trump critica a Twitter y CEO se disculpa por censurar denuncias contra Hunter Biden

Jack Dorsey, director ejecutivo (CEO) de Twitter, dijo que era “inaceptable” que esa red social impidiera que los usuarios compartieran ayer una noticia sobre escandalosos correos electrónicos de Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y candidato Joe Biden, sin proporcionar un mensaje claro del por qué de esa acción.

Dorsey publicó su declaración anoche, horas después de que varios políticos Republicanos de alto perfil, incluido el joven senador Josh Hawley, criticaran al gigante de las redes sociales por impedir que las noticias se compartieran en la plataforma.

“Nuestra comunicación sobre nuestras acciones en el artículo de @nypost no fue excelente. Y bloquear el uso compartido de URL a través de un tweet o DM sin contexto sobre por qué estamos bloqueando: inaceptable”, escribió Dorsey en su cuenta @jack

Twitter impidió que los usuarios compartieran la noticia que indicaba que Hunter Biden presentó su padre a un empresario ucraniano, alegando que se utilizaron “materiales pirateados” como fuente. La compañía también bloqueó temporalmente la cuenta principal Twitter del New York Post, @nypost, denunció el diario.

El gigante de las redes sociales Facebook también dijo que limitaría la difusión de la noticia, en espera de una revisión por parte de verificadores de hechos independientes.

Indignado por la medida, el senador Hawley envió ayer cartas a ambas empresas, exigiendo respuestas sobre por qué las plataformas “censuraron” las historias.

“@Twitter @jack, esto no es lo suficientemente bueno. De hecho, es una broma. Es francamente insultante. Le pediré a usted, ya @Facebook, que den una explicación BAJO JURAMENTO al presidente del subcomité del Senado. Se trata de posibles violaciones de la ley electoral, y eso es un delito”, escribió anoche el congresista en respuesta a Dorsey.

Horas antes, el mandatario Donald Trump calificó de “terrible” las acciones de ambas plataformas y llamó de nuevo a eliminar las protecciones legales de las que disfrutan bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, del año 1996.

“Es terrible que Facebook y Twitter supriman la historia de los e-mails que son pruebas irrefutables en relación al adormilado Joe Biden y su hijo, Hunter, en el New York Post. Es sólo el principio para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. ¡Eliminen la sección 230!”, escribió Trump.

.@Twitter @jack this is not nearly good enough. In fact, it’s a joke. It’s downright insulting. I will ask you – and @Facebook – to give an explanation UNDER OATH to the Senate subcommittee I chair. These are potential violations of election law, and that’s a crime https://t.co/Rylva8UJv9

— Josh Hawley (@HawleyMO) October 15, 2020