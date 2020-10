Es fan de Messi y ha recibido amenazas: Preparador físico que tuvo altercado con Leo se confiesa

El integrante del cuerpo técnico de Bolivia admira al astro y tiene un hijo al que llamó Lionel por él

Lucas Nava, “El Pelado” como es conocido, es preparador físico del equipo nacional de Bolivia y hace unos días, al final del encuentro contra la albiceleste protagonizó una discusión con Lionel Messi, algo que le ha acarreado insultos y amenazas por parte de los fans del delantero.

Antes de irse a los vestidores, Messi participó en un altercado con el capitán boliviano, Marcelo Martins, lo cual molestó al argentino, quien después, tal y como se aprecia en un video, dirige nuevos insultos hacia el integrante del cuerpo técnico, presuntamente reaccionando a otras ofensas. Pero este detalle lo minimizó Nava, defendiendo al futbolista, a quien admira, y argumentando que son cosas que se dicen al calor del partido.

LA LECTURA DE LABIOS DEL CRUCE: "LA C… DE TU MADRE. ¿QUÉ PASA, PELADO?" Quién es "el pelado" que se peleó con Messi tras finalizar el partido: https://t.co/ouhEGSY2tS pic.twitter.com/xoplQkk2Ey — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2020

“Probablemente hubo un malentendido. La verdad es que no pasó nada, es más lo que se creó a nuestro alrededor. Hay insultos normales que usa cualquier argentino, no hubo mala intención. Lo que pasó fue que el partido terminó, vi que podía haber una posible pelea y traté de separar a nuestros jugadores para que no fueran expulsados”, explicó.

Pese a que el preparador físico le restó importancia al hecho, los seguidores de Messi no, así que le han enviado insultos y amenazas por supuestamente provocar a su ídolo.

“Cuando eres parte de tu equipo tienes que defenderlos. Me dolió que mi hijo tuviera que escuchar en la tele eso. He recibido llamadas de todos lados, incluso de España. He recibido insultos y amenazas”, agregó.

Sobre la publicación de Sergio Agüero, quien se recupera de una lesión en casa, pero que no se perdió el encuentro y le propuso a Messi a través de Instagram darle una palmada en la cabeza, Lucas la tomó con buen humor.

Los consejos del Kun Aguero a Leo Messi #PegaleUnChirloEnLaPelada de eso y mucho más, en el resumen semanal de #Deportes de @SantiaGonelli ⚽️📻👈🏼 pic.twitter.com/NK43fDM0A1 — NTET💚🌈 (@noteentusiasmes) October 14, 2020

“La publicación de Agüero me pareció graciosa. Tomo los memes con humor, ya que son parte del folclore del fútbol“.

Finalmente, Nava quien es argentino de nacimiento, confesó que es un gran admirador de Messi: “Como seguidor de la selección (albiceleste), no hay nadie más grande que él. Es el número 1. El segundo nombre de mi hijo es Lionel por él“, expresó.