FBI: $5 mil de recompensa por peligroso miembro de pandilla dominicana “Trinitarios”

El FBI anunció ayer una recompensa de hasta $5 mil dólares por información que conduzca al arresto de Eric Rosario, un presunto miembro de la pandilla dominicana “Trinitarios”, que actúa en El Bronx (NYC).

Rosario (28) lleva más de un año prófugo. Entre otros delitos, supuestamente cortó la cara de un hombre y lo robó en Grand Concourse, cerca de la calle East 196th en febrero de 2019, dijeron las autoridades.

Rosario, conocido como “El blanco” (White boy), es considerado armado y peligroso, apuntó Pix11. El FBI describió a Rosario como de 5 pies y 9 pulgadas de alto; en algunas fotografías se le ha visto con barba y bigote.

La pandilla “Trinitarios” está asociada con homicidios, drogas y vandalismo. En el verano de 2018, el quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz murió acuchillado salvajemente por varios miembros de ese grupo, que aparentemente lo confundieron con un rival.

Quien posea información debe llamar a la oficina del FBI en Nueva York 212-384-5000; NYPD: 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

