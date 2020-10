Joven intentó violar a anciana de 85 años en lavandería de su edificio en Brooklyn

Mario Pope fue arrestado en Dowtown Manhattan como sospechoso de intentar violar a una anciana de 85 años en la lavandería de su edificio en Brooklyn (NYC).

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. del jueves en un edificio en Bay Ridge cerca de Marine Avenue y Ridge Boulevard. La víctima lo reportó dos horas después, según la policía.

Una persona familiarizada con el edificio dijo a NBC News que el área de lavandería tiene una puerta pesada que debe abrirse con una llave, por lo que es posible que siguieran a la mujer al interior.

La policía dijo que Pope (25) intentó agredirla y luego se fue. El joven fue capturado horas más tarde y enfrenta una serie de cargos que incluyen intento de violación, robo, abuso sexual, contacto físico por la fuerza y ​​encarcelamiento ilegal.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde figuraba en condición estable. Las autoridades señalaron que el sospechoso vive a 10 millas de donde supuestamente atacó a la víctima, pero no proporcionaron otros detalles sobre el caso.

Police arrested a man they believe to responsible for the attempted sexual assault of an 85-year-old woman in the laundry room of her Brooklyn apartment buildinghttps://t.co/xLZx15E1UA

— NBC New York (@NBCNewYork) October 16, 2020