No era apto: Revelan por qué el Manchester United rechazó a James Rodríguez

Cuando James Rodríguez dio el saltó al continente europeo y pasó del Banfield argentino al Porto de la Liga Nos, estuvo cerca de llegar al Manchester United, pero no lo logró debido a que el club consideró que le faltaba velocidad y que no funcionaría en la Premier League.

Luego de que los Red Devils lo siguieron desde el 2006, cuando estaba en el Envigado colombiano, al final lo descartaron por considerar que no poseía las cualidades necesarias para destacar en el balompié inglés.

“No es lo suficientemente rápido, probablemente tendrá problemas con la intensidad de Premier League y no es adecuado para este país”, fue el informe definitivo del departamento de visores del United en 2010, el cual fue revelado por The Telegraph.

“He was born for the big stages.”

A piece about James Rodriguez.

Usual Twitter rules apply. Make sure you only like/quote tweet or comment if you HATE IT or don’t like the headline – or if there is some full stop or comma in the wrong place.

Thanks.https://t.co/WwMEF6lw88

— Chris Bascombe (@_ChrisBascombe) October 14, 2020