Rompió el silencio: Cristiano Ronaldo habló de su salud y reveló cómo lleva el confinamiento tras dar positivo a COVID-19

Este viernes “El Comandante” respondió preguntas a sus seguidores en una transmisión en vivo por Instagram

Como pocas veces sucede, Cristiano Ronaldo se animó a hacer una transmisión en vivo por Instagram desde la casa donde se encuentra aislado en Italia para conversar con sus seguidores, contarles cómo se siente tras dar positivo a COVID-19 y responder algunas de sus preguntas.

“Vine aquí para darte una pequeña charla, tranquilidad, paz, amor. Estoy aquí en casa tomando un poco de sol, no hace demasiado calor, pero puedo tomar un poco de vitamina D. Quiero dejarles el mensaje de que todo está bien. Estoy bien, no tengo síntomas y me siento fuerte. He dormido bien, me he alimentado bien y he tomado el sol. En Portugal estaba top, hacía 23 grados, aquí son 15 más o menos. Espero volver a entrenar, jugar y disfrutar de la vida lo antes posible. Me toca estar en casa en cuarentena. El resto de mi familia está en otro piso de mi casa“, mencionó al inicio de la transmisión hecha a través de su cuenta oficial.

Durante live em seu Instagram, @Cristiano falou sobre seu estado de saúde e afirmou estar bem, sem sintomas da COVID-19! Dínamo de Kiev x Juventus é terça, às 12h25, na TNT, no Facebook e no @EIPlus: https://t.co/5kU7NS39X2! #CasaDaChampions Crédito: Instagram Cristiano pic.twitter.com/leSTq67JJr — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) October 16, 2020

“El Comandante” también lamentó no poder jugar fútbol por los protocolos pese a sentirse bien y no tener ningún síntoma, por lo que bromeó un poco al respecto.

“¡No quieren que el Bicho juegue! El Bicho está bien y no quieren que juegue. Pero hay que respetar los protocolos. Lo que importa es que todo está bien”, agregó.

El ‘Siiuuuuuu’ del Comandante en confinamiento. 😎 ⚽️ ¡Con toda la actitud! 🤣 (📹IG Live: @Cristiano) pic.twitter.com/v8hPZTlhbP — Futbol Picante (@futpicante) October 16, 2020

Sobre la polémica que se desató luego de ser trasladado en avión privado de Portugal, donde fue diagnosticado, a Turín, desde donde hizo el “live”, en la que el Ministro de Deportes le acusó de viajar sin permiso del gobierno italiano, el futbolista prefirió guardarse su opinión.

“No me gusta meterme en polémicas y debates. Tengo mi opinión, obviamente, pero habrá otro momento para dar mi opinión sobre lo que está sucediendo. Pero quería dejar este mensaje aquí para mis fans, para prepararlos para cuando tengan lo que tenía, el virus. Afortunadamente no tengo síntomas”, comentó.

CR7 también aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre lo importante que es hacer ejercicio, dormir y alimentarse sanamente para tener un cuerpo saludable.

“Es bueno tener vitamina D. La vitamina C también es una buena compañera, el selenio también es muy importante. Nutrirse bien, comer bien, intentar hacer deporte, caminar. Sé que a muchos no les gusta ir al gimnasio, pero el simple hecho de caminar ya es importante. Dar 10.000 pasos al día es fundamental. Dormir, pasar la noche bien es la mejor medicina, con todo apagado, sin teléfonos sin nada. Invertir mucho en ello, es fundamental “, explicó.

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉 pic.twitter.com/yN9rQhmEgE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2020

Finalmente, el delantero de la Juventus, quien podría enfrentar nuevamente a Lionel Messi el 28 de octubre si presenta una prueba negativa a tiempo, pidió respeto para el virus, pero no miedo.

“En la próxima vida podré darles otros puntos de vista sobre lo que he estado estudiando recientemente. Mantente saludable. No tengas miedo al virus. Respeto, esto es algo serio pero no tengas miedo“, sentenció.