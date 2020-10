Sebastián Yatra confiesa si ya tiene a su ‘chica ideal’

"Nunca pensamos que fuésemos a ser amigos, ni ella, ni yo, es como bien natural porque ambos estamos igual de locos", dice sobre Lele Pons.

Sebastián Yatra eligió el día de su cumpleaños, 15 de octubre, para lanzar su nuevo tema, ‘Chica Ideal’ junto a Guaynaa, como una especia de deseo futurista. Pues en una entrevista exclusiva, en medio del festejo, el cantautor colombiano asegura que justamente es eso lo que le tira al universo para que se lo mande en el 2021.

Yatra, ya un poco más cerca de la normalidad, y bien lejos del encierro en el que estuvo los primeros meses de la pandemia habla de sus sueños, de lo que más desea y de su reciente pero intensa amistad con Lele Pons.

“La canción representa más que la chica ideal, representas felicidad pura, vida ideal, momento ideal… Como que es mucha felicidad la que sientes, y también da esperanza, porque nosotros hicimos un video en donde nos teletransportamos al 2021, y mi sueño ideal es estar con la chica ideal en el 2021, en la fiesta idea que es la que me celebraron en mi cumpleaños”, comienza contando Yatra.

Aunque para muchos fue una sorpresa este dúo con el puertorriqueño Guaynaa, el cantante colombiano cuenta que llevan tiempo de amistad y que incluso en la cuarentena se hablaron muy seguido:

“Guaynaa y yo nos hablamos en la cuarentena, le mandé la canción él no la conocía porque en Puerto Rico no se conocía, entendió mucho más y me dijo: ‘baby, voy con toda’… Me mandó una parte que me voló la cabeza… Me da mucha alegría, me da ganas de moverme, la canción es fresca”, sigue contando Yatra quien dice que el mejor regalo de cumpleaños es que le guste al público tanto como a él.

Durante los primeros meses de la pandemia, Sebastián se quedó encerrado con su familia en Colombia, poco a poco fue volviendo a una vida, aunque sin conciertos, si con viajes, pero para él dice que es importante que no olvidemos para aprender:

“Es un año distinto pero creo que lo necesitábamos, veníamos a un ritmo insostenible, y ahora cuando volvamos a la normalidad, entre todos ser capaces de mantener las cosas que han cambiado para bien, en un sentido positivo. Porque después vuelve la tentación, el uso o el abuso, de nuestros recursos naturales, de no cuidar el clima y volvemos a lo mismo”.

Sin embargo, en su caso, no quiere esa tranquilidad, o mejor dicho su paz está justamente en no estar quieto:

“A mí me da tranquilidad y paz es andar de concierto en concierto, subirme al avión, ir al hotel y ver en qué cuarto estoy. Mirar en internet qué restaurantes ricos tiene la ciudad en donde voy, reencontrarme con amigos. Es muy bacano, porque ya llevo 7 años de carrera y a muchas de las ciudades donde voy conozco a gente por allá, y tengo amigos“, confiesa.

Y entre esos amigos, se sumó una muy especial: Lele Pons, fue sorpresivo verlos juntos en la época de ‘Premios Juventud’ y de ahí no separarse, como si fuera siameses.

“Creo que nunca pensamos que fuésemos a ser amigos, ni ella, ni yo, es como bien natural porque ambos estamos igual de locos, bueno, ella está un poco más loca que yo (risas)… Como que pensamos igual en muchas cosas ,y jodemos la vida, y molestamos. Con ella me la llevo súper bien, me parece una chica bien auténtica, divertida… Es bien rumbera, tiene un corazón súper grande, y es bien intencionada”, asegura.

Sebastián lanzó justamente el día de su cumpleaños ‘Chica Ideal’, que ya está en todas las plataformas y su intención es que regrese la fiesta, la alegría, la felicidad, y el amor.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: