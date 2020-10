Hallan muerta a joven hispana en vagón del Metro de Nueva York

Una mujer de apariencia hispana fue encontrada muerta ayer en un vagón del Metro de Nueva York.

La víctima, que no ha sido identificada públicamente, fue descubierta “boca abajo” en un tren de la línea D cuando se detuvo en la estación Stillwell Ave, en Coney Island, Brooklyn.

Las autoridades la encontraron el viernes alrededor de la hora del cierre del Metro (1 a.m.), pero parecía que “había estado muerta mucho antes”, según NBC News.

La víctima era hispana y tenía 30 años. Una fuente dijo al Daily News que la mujer fue encontrada con la nariz ensangrentada y tenía huellas en el cuerpo “como si alguien la hubiera pisoteado”. Nadie ha sido detenido por el caso.

La mujer llevaba una camisa y abrigo color rosados y pantalón negro en el momento en que fue descubierta. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

