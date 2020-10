El error de Ivanka Trump sobre el cumpleaños de su hermana Tiffany

Aunque parece una buena intención, Ivanka Trump cometió un error sobre su hermana Tiffany al momento de felicitarla por su cumpleaños 27.

Ivanka tuiteó una foto de ella misma siendo adolescente y cargando a Tiffany siendo una niña.

“¡Feliz cumpleaños @tiffanytrump! ¡Espero que este año marque tu mejor giro alrededor del sol! ¡Te quiero mucho!”, escribió la también asesora del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la cuenta que Ivanka etiquetó es equivocada (@tiffanytrump), ya que el perfil oficial de su hermana es @TiffanyATrump, ya que la “A” es sobre su segundo nombre, Ariana.

Happy birthday @tiffanytrump!

Hope this year marks your best turn yet around the sun! Love you so much! ❤️ pic.twitter.com/jXPRemDCAD

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 13, 2020