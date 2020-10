Hombre se cuelga de la Torre Trump de Chicago y exige hablar con el presidente

Un hombre se colgó de una cuerda en la Torre Trump de Chicago con el objetivo de hablar con el presidente de Estados Unidos.

Videos en redes sociales muestran al sujeto colgando desde lo que sería un balcón del piso 16. Policías y otros servicios de emergencia llegaron a la escena para atender la situación.

Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene.

