Campañas de Trump y Biden reconocen cerrada competencia

En 2016, mientras las encuestas señalaban que Hillary Clinton lideraba la contienda electoral, el presidente Donald Trump –entonces contendiente– acusaba que esos sondeos estaban truqueados. No es que lo estuvieran, sino que la mayor parte de los análisis toman en cuenta tendencias generales, cuando el sistema electoral debería enfocarse a las locales para acercarse al Colegio Electoral.

En la actual contienda, aprendiendo del pasado y reconociendo los estados clave, las campañas del exvicepresidente Joe Biden y del presidente Trump reconocen que las últimas dos semanas son cruciales, en un escenario donde cualquiera podría ganar. Ninguno puede atribuirse anticipadamente una victoria contundente.

La jefa de campaña del demócrata Jen O’Malley Dillon, escribió un amplio mensaje en Twitter, destacando las recaudaciones por casi $400 millones de dólares, pero la necesidad de tener más fondos para movilizar el ejército de promotores del voto en campo.

“Las próximas semanas van a ser difíciles. Le digo a nuestro equipo cada semana que ‘podemos enfrentar cosas difíciles’. Quiero decirles a dónde va su dinero, qué estamos viendo sobre el terreno y qué ‘cosas difíciles’ se deben hacer para ganar estas elecciones en las próximas dos semanas”, escribió.

Aquel mensaje público empata con un memorando interno –del que obtuvieron copia The Washington Post y Fox News– sobre la necesidad de redoblar esfuerzos, debido a una posibilidad de que el presidente Trump resulte vencedor.

“(La) realidad es que esta competencia está mucho más cerca de lo que sugerirían algunos de los expertos que estamos viendo en Twitter y en la televisión”, escribió Dillon.

Según un promedio general de sondeos, integrados por Five Thirty Eight, biden lidera las preferencias con 53.6 por ciento contra 42.5 por ciento a favor de Trump, pero la jefa de campaña del demócrata reconoce que las variables podrían estar equivocadas.

“Incluso las mejores encuestas pueden estar equivocadas y variables como la participación significan que en varios estados críticos estamos fundamentalmente empatados”, adviritió Dillon a los integrantes de la campaña. “Necesitamos hacer campaña como si estuviéramos atrás”.

Now: Early voting is already underway in many states. Millions of voters have already cast their ballots. But there is still a long way to go in this campaign, and we think this race is far closer than folks on this website think. Like a lot closer. (4/?)

