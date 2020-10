La mentira sobre Biden que Eric Trump difunde con una foto

La campaña del presidente Donald Trump sigue con su estrategia de mentiras contra su oponente Joe Biden.

El hijo del mandatario, Eric, publicó una fotografía de una supuesta mansión de la que es dueño el exvicepresidente.

“El salario de un senador de los Estados Unidos es de $174,000 dólares al año. Esta es la casa de Joe Biden… parece legítima”, escribió el 17 de octubre.

Sin embargo, la imagen corresponde a una casa que el exsenador compró en 1975 y, tras años de renovaciones, logró vender en 1996.

De hecho, el periodista de The New York Times, Mike McIntire, publicó que escribió un artículo sobre esa vivienda en 2008, desmintiendo la afirmación de Eric Trump.

Actually, that's not Biden's house. It's a money pit he bought in 1975 for $185,000, spent 21 years renovating and sold in 1996 for $1.2 million. I wrote about it last time he ran 12 years ago: https://t.co/KySe0aAERX https://t.co/1dzj2v0cLV

— Mike McIntire (@mmcintire) October 17, 2020