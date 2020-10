Simpatizante de Trump insulta a barista de Starbucks que le pidió usar mascarilla

La trabajadora le dio una lección de humanidad a la racista

Karen vuelve a hacer de las suyas.

Una racista en San Diego fue captada en video mientras agredía verbalmente a una barista afroamericana en un Starbucks.

El incidente se hizo viral desde el fin de semana. La “Karen” sale en ropa deportiva y con su mascarilla en la barbilla. El video comienza con la mujer molesta por alguna solicitud de la barista, identificada como Alex Beckom por varios medios.

“Cuando me hablas así sé que me estás discriminando por ser simpatizante de Trump”, dice la cliente. “Al carajo con Black Lives Matter, necesito un sorbete”.

La barista conserva la calma mientras ayuda a otra cliente. Respira profundo para entregar el sorbete a Karen, que también pide azúcar.

“La próxima vez que venga necesito que lleve su mascarilla puesta”, le dice Beckom cuando termina de atenderla. La solicitud enfurece a la Karen.

“Eso no es una ley, es una farsa, no tengo que usar una mascarilla, no voy a usar una mascarilla”, grita Karen. “Esto es Estados Unidos, no tengo que hacer lo que dices, ¡Trump 2020!“.

La cliente sale del Starbucks, pero regresa para gritar “Al carajo Black Lives Matter“.

La barista dijo a NBC que conservó la calma ya que es una persona “negra en Estados Unidos”.

“He lidiado con estas situaciones antes, soy capaz de mantener la calma porque no quiero poner en riesgo mi trabajo“, dijo Beckom.

Starbucks respaldó a la barista y dijo que le está brindando apoyo emocional en un comunicado. Usuarios de redes abrieron una colecta en GoFundMe para apoyar a Beckom con sus estudios universitarios.