¿Ahora sí avanzaron Pelosi y Mnuchin en el nuevo plan de ayuda de los $1,200?

Aunque no hay un acuerdo concreto todavía, las negociaciones sobre el nuevo plan de ayuda económica por coronavirus avanzaron, reportó Drew Hammill, vocero de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California).

El encuentro entre la demócrata y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, duró 48 minutos, donde se lograron coincidencias sobre la redacción de la ley, dejando a un lado los detalles de los puntos sin acuerdo todavía.

“Las diferencias continúan reduciéndose en las prioridades de salud, incluido el lenguaje que proporciona un plan nacional de pruebas y seguimiento de contagios”, indicó Hammill.

Agregó que el enfoque está en asegurar los colegios como espacios seguros.

Las negociaciones serán retomadas mañana, al tiempo que los comités de la Cámara hacen ajustes a las peticiones sobre la redacción de la ley.

“La presidenta y el secretario planean volver a hablar mañana, con suerte, con más orientación de los presidentes de los comités mientras trabajan para resolver las preguntas”, indicó.

