Avanza acuerdo para nueva ayuda económica de $1,200 con respaldo del Senado

Aunque presumió un ultimátum de 48 horas que dio al Gobierno del presidente Donald Trump para decidir sobre el nuevo paquete de estímulo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), dijo que fue una forma de presión, pero las negociaciones continúan y, ahora sí, avanzan.

El vocero de la demócrata, Drew Hammill, reportó que el encuentro de esta tarde vía telefónica entre Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, duró 45 minutos, donde hubo avances en el plan que contempla los $1,200 dólares directo por persona.

“Su conversación proveyó de más clairdad y posturas comunes, al tiempo que se acercan a un acuerdo”, indicó Hammill, quien confirmó que el ultimátum, que terminó este martes, logró demostras que “ambas partes son serias en buscar un acuerdo”.

Agregó que Pelosi y Mnuchin urgieron a los presidentes de los comités correspondientes de la Cámara “trabajar en resolver las diferencias sobre los niveles de financiamiento y la narrativa”.

Se espera una nueva reunión este miércoles. Pelosi, en entrevista a Bloomberg News, confió en que haya un acuerdo pronto, pero quizá después de las elecciones.

Today’s deadline enabled the Speaker and Secretary to see that decisions could be reached and language could be exchanged, demonstrating that both sides are serious about finding a compromise. (2/3)

