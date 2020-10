Jueza “fitness” en Colombia es investigada por fotos seductoras y en bikini en su Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Por salirse del molde y mostrar su lado más natural en Instagram, la jueza colombiana Vivian Polanía es objeto de una investigación de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Polanía, quien ejerce su posición en Cúcuta, está siendo “juzgada” por sus fotos en redes en las que promueve una vida sana, la rutina “fitness” que sigue y muestra su cuerpo tonificado.

Pero, para el alto mando de la judicatura sus fotos son más explícitas de lo necesario, ponen en cuestionamiento su profesionalismo e implican ” una conducta que compromete la dignidad de la administración de justicia”.

“Ellos están que revisan mis redes sociales por todos lados, los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura de acá de Cúcuta y de Arauca, y enviaron requerimientos a Facebook pidiendo información sobre cuántos ‘like’ tengo, dónde estoy ubicada y cuántas fotos público. Soy la más perseguida. Como si yo fuera de una organización delincuencial”, relató Polanía en entrevista con el medio Semana.

Sin embargo, lo anterior no la amedrenta, ya que según indicó “antes que juez, soy persona”.

“Salirme del paradigma del juez elegante les molestó”, consideró la jueza de 32 años con más de 134,000 seguidores en Instagram.

“Yo intenté ser como ellos”, admitió Polanía. “Pero yo lo que necesito es administrar justicia, no verme como ellos quieren, no saben lo difícil que es estar con esos vestidos largos en audiencias de más de cuatro horas”, agregó.

Según la señalada, la polémica inició tras dos entrevistas que concedió a La Opinión y Q’Hubo para reportajes que incluyeron algunas de sus fotos de Instagram. “Allí yo hablaba sobre cosas hermosas de Cúcuta, de ‘fitness’… Para ellos (los magistrados) esas fotos en traje de baño están mal. O sea, yo soy la única mujer que no tengo derecho a ponerme traje de baño, porque ‘va en contra de la dignidad de administración de Justicia'”, planteó la jueza.

“Creo que fue una situación que tenía que explotar. El karma; mientras yo estuve en el Palacio de Justicia, me conocen, soy una persona que hablo de frente, no invento chismes, no hablo mal de la gente (…) A mí me toca ser una mujer fuerte porque muchas personas creen que porque soy una mujer joven y ellos son de más edad y porque tienen corbata, creen que pueden aprovecharse y pasar por encima de uno”, añadió la colombiana, quien no piensa dejar de exponerse tal cual es en las redes sociales.