Alarma: van más de 200 muertos en accidentes viales este año en Nueva York, aún con menos tráfico por la pandemia

Más de 200 personas han muerto en accidente viales en las calles de la NYC en lo que va de año, lo que pone a la ciudad en camino del mayor número de fatalidades viales desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en enero de 2014, según defensores del transporte.

Las cifras calculadas por el grupo activista “Transportation Alternatives” utilizando datos de la ciudad, destacan que a este punto en 2019, 188 neoyorquinos habían muerto en accidentes automovilísticos, para un total de 220 ese año.

“Éste se perfila como el año más mortífero para la violencia de tráfico durante el mandato del alcalde de Blasio”, dijo el director del grupo, Danny Harris. “Si la tasa de muerte en nuestras calles continúa sin cambios durante el resto del año, veremos un total de 243 muertes en 2020”.

El aumento en las muertes por accidentes se produce a pesar de una caída en el tráfico general por la cuarentena, tendencia que se ha visto en otras zonas del país.

Los expertos creen que las dos variables están relacionadas, pues menos automóviles en la carretera ha hecho que las personas conduzcan de manera más peligrosa, y los ciclistas y peatones bajen la guardia.

Liderando el aumento están las muertes de motocicletas y automóviles, que han aumentado significativamente en comparación con 2019. En tanto, la cantidad de ciclistas y peatones fallecidos ha disminuido en NYC.

Un portavoz del Departamento de Transporte (DOT) reconoció el alza mortal, pero cuestionó los datos de “Transportation Alternatives”, argumentando que ocho de las muertes de este año no fueron causadas por los choques durante los cuales ocurrieron, citó New York Post.

“La carnicería en nuestras calles continúa sin cesar. El alcalde no sólo ha ignorado las recomendaciones de su Consejo Asesor de Transporte de Superficie para abordar esto, sino que ha recortado drásticamente el presupuesto para Vision Zero”, criticó Harris a principios de mes, refiriéndose al plan de De Blasio de 6 años para reducir a cero las fatalidades por accidentes de tránsito.

