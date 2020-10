“Carnicería vial sin cesar”: más muertes a pesar de caída en el tráfico por pandemia en Nueva York y todo EE.UU.

Aunque la parálisis durante la pandemia ha bajado la circulación en las vías, las muertes en el asfalto han subido este año, quizá justamente porque algunos conductores y ciclistas han tomado las calles para sí mismos, mientras los peatones han bajado la guardia.

Según el Departamento de Transporte (DOT), 175 personas han muerto en las vías de NYC hasta el domingo pasado, frente a 169 en la misma época en 2019, cuando circulaba mucho más tráfico. Las cifras coinciden con un alarmante tendencia nacional, según la Asociación de Seguridad Vial de Gobernadores (GHSA).

Las muertes en motocicletas y automóviles están impulsando el aumento: en lo que va de 2020, 38 motociclistas y 50 ocupantes de automóviles murieron en accidentes en NYC, en comparación con 22 y 37, respectivamente, en la misma época del año pasado.

En tanto, ha habido 19 muertes de ciclistas, cuatro menos que el año pasado hasta la fecha. El último caso fue la enfermera Clara Kang (31), fallecida el fin de semana en Brooklyn.

En total, 28 pedalistas murieron en todo el año 2019, el más mortal para ciclistas en NYC en dos décadas. Además, un niño herido en 2016 falleció en julio 2019.

Matt Carmody, experto en seguridad vial, dijo que las calles anchas de los distritos exteriores, como la 3ra Avenida, donde murió Kang el sábado, eran propensas a un exceso peligroso de velocidad, incluso antes de la pandemia, y la disminución en el tráfico ha empeorado el problema.

“Las muertes aumentaron porque no había la congestión habitual y la gente pudo conducir mucho más rápido”, sentenció. “Las calles no están diseñadas para que superes el límite de velocidad a más de 10 ó 15 millas. No hay mucho margen de error”.

Las estadísticas nacionales publicadas por el gobierno federal la semana pasada cuentan una historia similar: a pesar de una disminución de 16.6% en las millas recorridas por vehículos en todo el país en los primeros seis meses de 2020, las muertes de peatones disminuyeron sólo 2% ciento, informó GHSA.

“Demasiados conductores vieron las carreteras abiertas como una invitación a participar en conductas de riesgo como exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y conducir sin restricciones”, denunció el director de GHSA, Jonathan Adkins.

Danny Harris, director del grupo activista “Transportation Alternatives” en NYC, culpó del aumento al alcalde Bill de Blasio, a quien acusó de ignorar el trabajo de un panel formado en mayo para asesorarlo sobre cuestiones de vialidad.

“La carnicería en nuestras calles continúa sin cesar. El alcalde no sólo ha ignorado las recomendaciones de su Consejo Asesor de Transporte de Superficie para abordar esto, sino que ha recortado drásticamente el presupuesto para Vision Zero”, criticó Harris, refiriéndose al plan de De Blasio de 6 años para reducir a cero las fatalidades por accidentes de tránsito.

“Nos encontramos en vigilia tras vigilia cuando deberíamos ir a la inauguración de la nueva infraestructura de calles seguras”, declaró Harris al New York Post.

"Speeding has really come to the forefront during #COVID. People are going much too fast. In work zones, that's the worst thing we can have happen." — GHSA's @njsafe @pewtrusts @PewStates @JBergal https://t.co/LKSwHTN3E2

— GHSA (@GHSAHQ) October 6, 2020