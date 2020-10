El papa Francisco ya le había dicho a Televisa que apoyaba las uniones civiles de parejas del mismo sexo

Televisa indicó que las declaraciones del papa Francisco sobre su respaldo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo son expresiones recicladas, ya que en una entrevista con el medio en el 2019, el líder católico habría hablado al respecto.

La televisora mexicana confirmó que el Pontífice conversó sobre este tema en una entrevista en mayo del año pasado, pero que esa parte del contenido no fue divulgada.

El medio dijo que el énfasis del intercambio de prensa estuvo en el abuso sexual cometido por el clero y que no consideró que los comentarios sobre las uniones civiles tuvieran valor noticioso.

Según la cadena, el material que publicó en su momento fue omitido más no editado ni eliminado.

“Grupo Televisa aclara que el material de la entrevista de Valentina Alazraki que recibió y transmitió en su momento con el Papa Francisco, no fue editado, fue lo que le proporcionó el Vaticano. El ángulo de la entrevista era otro”, indicó la empresa en un comunicado.

Aunque el Vaticano cuenta con la entrevista completa en sus archivos, solo permitió que las declaraciones se hicieran públicas en el documental Francesco, que estrenó este miércoles en la Fiesta del Cine de Roma. El Vaticano no se ha expresado sobre la controversia.

Por su parte, Antonio Spadaro, director de la revista “La Civiltà Cattolica”, reconoció que declaraciones sobre el tema el Papa se las había dado a la corresponsal de Televisa, Valentina Alazraki, pero no ve problema en el asunto.

“El director (Evgeny Afineevski) junta una serie de entrevistas que se le hicieron al papa durante el tiempo para dar una gran síntesis de su pontificado y del valor de sus viajes”, indicó el jesuita a la agencia Efe.

“La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello”, se le escuchar decir al líder de la Iglesia católica en el filme titulado “Francesco”.

“Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, agregó, aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires.

