Gaby Espino mejora su rutina de belleza

Gaby Espino confiesa que la cuarentena le trajo cosas positivas, por lo menos en cuanto al cuidado de su salud y belleza se trata.

“Yo llevaba una vida muy ajetreada, porque me ha tocado grabar mucho fuera de Miami”, explica la actriz y animadora. “Cuando pasó todo esto, que tuve que quedarme en casa, me regalé el tiempo para mi, para estar con mis hijos, para leer, para disfrutar de mis rutinas de belleza”.

Espino aprovechó el tiempo extra para cuidarse más la piel, ya que confiesa que el no haberse protegido del sol cuando era más joven le dejó serias manchas en el rostro.

“Yo ahora me cuido mucho del sol, pero antes, cuando era más inmadura, no sabía que había que cuidarse tanto y no le hacía caso a mi mamá, y eso trajo consecuencias”, explica. “Además, después de tener a mis hijos, Oriana y Nickolás, el desorden hormonal hizo que también me salieran manchas”.

Para atacar el problema, la venezolana asegura hacer uso de la vitamina C, ingrediente que se ha convertido en el favorito de muchas marcas para mejorar el tono de la piel.

“Comencé a utilizar este producto con 20% de vitamina C, el Rapid Tone Repair 20% Vitamin C Serum, y me parece increíble porque empiezas a ver cambios muy rápido. Igual, la crema humectante Rapid Tone Repair, con Retinol y Vitamina C, que se puede usar de día, funciona muy bien”, cuenta Espino, quien es vocera de Neutrogena.

El suero, dice, empieza a emparejar el tono en una semana y en cuatro semanas las manchas oscuras van desapareciendo.

“Esta línea es maravillosa, porque la vitamina C es como milagrosa”, cuenta. “Yo estoy en el proceso, ya he visto los cambios y estoy emocionada”.

Además de usar buenos humectantes, sueros y demás productos para la piel, Espino recalca la importancia de quitarse el maquillaje a diario, un consejo muy común pero que no todas suelen seguir.

“Es básico desmaquillarse todas las noches, porque si no la piel va envejeciendo y perdiendo elasticidad. Tomar mucha agua también ayuda mucho”, dice.

Asimismo, el tiempo extra le dio a Espino las herramientas para “volver a entrar en el carril” con su alimentación, lo que la ayudó a perder varias libras.

“Siento que se notan los resultados, porque estoy muy dedicada”, señala sobre su dieta y programa de ejercicios, que la dejaron lista para sus nuevos proyectos, de los que no puede hablar mucho.

“Comienzo un proyecto de actuación, para el que me cambiaron el look, ahora estoy de rubia, y tengo un proyecto de presentadora.Eso me tendrá los próximos seis meses muy ocupada”, concluyó.